Conseil constitutionnel : Khalifa Sall et Issa Sall réussissent l'épreuve des parrainages

Les vérifications des parrainages se poursuivent au Conseil constitutionnel. Samedi 29 décembre, les mandataires des candidats du Pur et de Taxawu Senegaal ont répondu à l'invitation des 7 sages et ont eu gain de cause. Concernant Issa Sall du Pur, nos sources renseignent que la séance de vérification s'est révélée fructueuse avec 63 262 de ses parrainages validés.

S'agissant de Khalifa Sall, nous avons appris qu'il a vu 57 000 de ses parrainages acceptés pour près de 9000 rejetés. C'est dire que les deux Sall ont réussi le premier test en attendant les prochaines étapes consistant à vérifier si le reste de leur dossier de candidature est conforme à la loi électorale.