Conseil constitutionnel : Ibrahima Sall, président du MODEL, Cheikh Dieng et Mouhamed Fadel Kone, recalés

L’ancien ministre et candidat à l’élection présidentielle de février prochain a été recalé après le contrôle des dossiers de parrainages au Conseil constitutionnel. Il s’agit de Ibrahima Sall président du parti MODEL qui était à la 78e place qui n’a pu obtenir le nombre de parrainages requis.







L’ancien maire de Djiddah Thiaroye Kao, le candidat Cheikh Dieng recalé également pour n’avoir validé que 12213 parrains et emporté 28000 doublons externes. Enfin, le Conseil constitutionnel n’a pu accéder à la clé du candidat Mouhamadou Fadel Kone, président du mouvement national « Accès ».



Ibrahima Sall, Cheikh Dieng et Mouhamadou Fadel Kone sont les trois derniers candidats qui ont clôturé la liste ce jeudi.