Conseil constitutionnel : Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly a été installé ce lundi

Après la nomination du juge Abdoulaye Sylla comme président de la commission électorale nationale autonome (CENA), le président de la République a nommé l’ancien président de la cour suprême membre du conseil constitutionnel. Ainsi, Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly a été installé ce lundi à son nouveau poste



A l’occasion, le président du conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara a fait savoir au nouvel adhérent du cercle des 07 sages les fondamentaux du conseil : « La fonction de juge constitutionnel exige, en effet, un dévouement particulier d’hommes et de femmes qualifiés, dont le rôle consiste à assurer l’équilibre entre les différents Pouvoirs délégataires de la souveraineté populaire, à garantir la protection des libertés fondamentales et à assurer la transparence des élections nationales : présidentielle, législatives et référendaires », fait-il savoir.