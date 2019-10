Conseil Municipal de Ndoffane : Samba Ndiaye liste les projets et programmes pour booster sa localité

Les conseillers municipaux de la commune de Ndoffane, avec à sa tête leur maire, Samba Ndiaye, ont tenu ce matin un conseil municipal. Lors de cette réunion, plusieurs points ont été adoptés à l'unanimité, notamment le compte administratif qui a fait l'objet d'une évaluation minutieuse par ces derniers.



Le maire Samba Ndiaye a aussi mis en exergue le partenariat entre Ndoffane et la GIZ ( coopération allemande), qui permettra à cette commune de bénéficier d'un important projet dans le cadre de l'assainissement avec le recrutement de 120 personnes, de la construction d'une usine de traitement de déchets, de la mise en place d'un projet d'aviculture, les permis à conduire etc.

À travers le PACASEN et par le biais de l'adoption du compte administratif dans les délais, la commune de Ndoffane va disposer d'un financement de plus de 300 millions de Fcfa qui seront injectés dans le développement de cette localité.



En outre, le conseil municipal de Ndoffane a érigé un jardin public d'environ 1000 m2 baptisé au nom de la cantatrice feue Seynabou Niang...