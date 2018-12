Conseil Constitutionnel : Les mandataires de Khalifa Sall et de Karim Wade sur les lieux

Annoncé ce lundi 17 décembre, le dépôt de dossier de candidature de Khalifa Sall est en cours devant le greffe du Conseil constitutionnel. C'est Babacar Thioye Bâ et Idrissa Diallo qui ont été désignés pour déposer la candidature de l'ancien maire de Dakar et à l'heure où ces lignes sont écrites, ils ne sont pas encore sortis du R+3 couleur beige qui abrite le siège du Conseil constitutionnel.

À noter que l'émissaire de Karim Wade, à savoir Oumar Sarr est également sur les lieux et attend d'être appelé pour déposer la candidature de l'ancien ministre d'État.