Conquête de la ville de Dakar / Barthélémy Dias : « S’il y avait parmi nous un meilleur profil, je serai le premier à le soutenir… Mais, même dans le sondage de Macky Sall, je suis le seul, de l’opposition, à y figurer… »

Son ambition et son envie à diriger la ville de Dakar ne sont plus à démonter au regard de ses multiples sorties. Politiques. Le maire de la commune de Mermoz / Sacré-Cœur, a encore manifesté devant les militants de Taxawu Dakar qu’il est le bon profil pour diriger la mairie de Dakar.



Ainsi, Barthélémy Dias sera sans ambages : « Je suis sûr que Khalifa Sall ne sera pas candidat à la mairie de Dakar. J’ai été à ses côtés dans tous les fronts. S’il y a quelqu’un qui s’est beaucoup investi pour gagner le cœur des Dakarois, c’est bien Barthélémy Dias. »



Le compagnon politique du leader de Taxawu Dakar ne s’en limitera pas à ce stade. Pour Dias fils, le sondage mené par le régime de Macky Sall montre à suffisance qu’il est incontournable pour la conquête de la ville.



« Macky Sall a fait son sondage. Les deux sont de sa mouvance, le troisième, c’est moi, Barthélémy Dias et qui, d’autre part, reste le seul de toute l’opposition qui inquiète Macky Sall et ses hommes », a servi le maire de Mermoz/Sacré-Cœur.



Barthélémy Dias menait ce samedi sa campagne « Dox Mbook » entamée depuis quelques mois et qui consiste à se rapprocher de la population de Dakar, leur parler et dérouler ainsi son ambition et celui de toute la coalition Yewwi Askan Wi...