Congrès mondial de la téléphonie mobile : la startup sénégalaise « l’africamobile » peut compter sur l’accompagnement de l’Artp

(Barcelone) - Une délégation de l’ARTP, conduite par son directeur général, M. Abdoul LY, a visité ce mercredi 02 mars 2022 le stand de l’entreprise numérique Lafricamobile (LAM).

Après un échange et une séance d’explications et de questions-réponses avec le CEO (directeur général) M. Malick Diouf, le Dg de l’ARTP et ses équipes ont exprimé toute leur fierté de voir, à ce rendez-vous international, la bannière nationale portée par cette startup sénégalaise, très entreprenante du reste.

« Un jeune talent que nous allons soutenir. Des instructions ont été données à mes services compétents pour voir comment l’accompagner », dira le patron de l’ARTP.

Dans la foulée, ce dernier salue l’engagement et le sens de l’innovation numérique du patron de Lafricamobile.

M. Malick DIOUF est, en effet, venu à Barcelone, au salon mondial de la téléphonie mobile, pour vendre l’expertise et le savoir-faire des jeunes ingénieurs sénégalais.

Bref, la visite du stand de Lafricamobile au MWC 2022 a été riche en enseignements pour la délégation de l’ARTP.

Pour rappel, LAM est la première plateforme de communication multicanale en Afrique.

Fondée en 2014, cette entreprise accompagne ses clients à engager leur cible grâce à des moyens de communication efficaces.

Plateforme de communication digitale multicanale, multi-opérateurs et multi-pays, elle est présente dans 15 pays africains.

Son système est connecté à plus de 30 opérateurs téléphoniques locaux.



Barcelone, 03 mars 2022