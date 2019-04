Congrès du Sytjust : Vers un renouvellement des instances au mois de juin prochain

La fronde qui a secoué le Syndicat des Travailleurs de la Justice ces dernières semaines s'est apaisée, a renseigné le Secrétaire général de l'organisation, Me Aya Boun Malick Diop.

En point de presse, ce dernier est revenu sur les raisons de la discorde considérée comme un "choc d'idées" qui, juge-t-il, a participé à la consolidation du syndicat.

En effet, le bureau exécutif du Sytjust qui est arrivé au terme de son mandat depuis le 30 mars 2017, était au centre du malentendu.

D'ailleurs, le responsable dudit syndicat informe qu'un congrès se tiendra les 14, 15 et 16 juin 2019 à Saly pour renouveler l'instance décisionnelle.

Interpellé sur les raisons du prolongement, Me Aya Boun Malick Diop a convoqué le contexte de lutte syndicale qu'il a jugé inadéquat pour justifier le retard du renouvellement de l'organisation.

Il a, par la même occasion, rappelé la situation des travailleurs de la justice qui, clame-t-il, continuent à réclamer de meilleures conditions de travail.