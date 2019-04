Congrès du PIT : "Le PIT est disposé à s'investir le plus complètement possible pour que les pas déjà franchis soient renforcés" (M. Samba Sy, SG)

Ce n'est pas demain la veille qu'on verra le Parti de l'Indépendance et du Travail (PIT) quitter la coalition BBY. En effet, à l'issue de la rencontre du Bureau politique élargie au comité central qui s'est tenue ces 27 et 28 Avril 2019 à Rufisque, les responsables politiques dudit parti, venus des 45 départements du pays, ont réaffirmé leur ancrage dans la coalition présidentielle. Occasion pour le parti de féliciter le peuple Sénégalais pour sa maturité et le président Macky Sall pour sa brillante victoire et d'indiquer qu'il reste disposé à travailler avec lui pour le bien du pays.

En effet, selon le SG, M. Samba Sy, par ailleurs, Ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions, "le PIT est disposé à s'investir le plus complètement possible pour que les pas déjà franchis en terme d'inclusion, de réduction des inégalités, de création d'opportunités, pour les jeunes et pour les femmes, soient renforcés..."