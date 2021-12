Le 12ème congrès ordinaire de l'Association Nationale des Retraités Civils et Militaires/FNR s'est tenu du 17 au décembre au CNFA de Rufisque. Une occasion pour ces derniers de revenir sur l' importance de ces rencontres qui réunissent plus de 186 délégués venus d'un peu partout du pays.



"Six ans après, nous voici de nouveau au même endroit, dans cette mythique salle du centre National de Formation et d'Action qui devrait porter le nom de son premier directeur, feu Amadou Diop Sylla. Le choix porté sur Rufisque nous donne aussi l'opportunité de nous souvenir de ses illustres fils et dignes filles pour leur rendre un vibrant hommage....", selon El Hadj Amadou Ndiaye, le président de la dite association.



Plusieurs questions ont été soulevées lors de ces rencontres. Les pensions du FNR qui stagnent depuis une décennie et réduisent de plus en plus le pouvoir d'achat des retraités qui continuent de prendre en charge une progéniture sur laquelle ils ont beaucoup investi en matière d'éducation et de formation.



Une progéniture dont la majeure partie trouve difficilement un emploi. "Ceci nous amène à regretter la lenteur observée dans l'installation de la commission nationale chargée de la réforme du FNR, réforme sur laquelle les pensionnaires fondent beaucoup d'espoirs et seule une mobilisation radicale de tous les retraités peut faire bouger la situation. Depuis 2011, rien n'a été fait par le chef de l'État Macky Sall par rapport à ses prédécesseurs...", fera-t-il savoir.



Ainsi, ces retraités ont tenu à faire savoir que des efforts doivent être faits pour revaloriser les pensions et permettre aux personnes âgées de vivre dignement leur retraite...