Congrès d’investiture du candidat de Aj / Pads : les invités de marque de Mamadou Diop Decroix

Au moment où ces lignes sont écrites, Aj / Pads tient, à Dakar, son congrès d’investiture pour porter la candidature de son leader Mamadou Diop Decroix à la présidentielle.



Parmi les invités de marque, le numéro 2 du Pds, Omar Sarr, flanqué de son frère de parti Me El Hadj Amadou Sall. « Il maintient le cap du combat pour la justice sociale et pour l’émancipation des peuples sénégalais et africains », dira Diop Decroix au sujet de Me Sall.



Le ministre d’Etat Habib Sy, allié nouveau de Me Madické Niang, était aussi en première ligne, de même que le Pr. Malick Ndiaye, Clédor Sène et Mamadou Lamine Diallo de Tekki.



Bien sûr, Mme Diop Decroix a assisté à ce congrès. «Elle est à mes côtés », dira ironiquement le pré-candidat fondu dans un beau grand-boubou doré.