Congrès d'investiture : Le Président Macky remercie chaleureusement Racine Sy

Le Candidat-President Macky Sall a vivement apprécié la forte mobilisation des sympathisants du mouvement citoyen And Liggey Sénégal ak Racine(Alsar) lors du congrès d'investiture organisé le week-end au Dakar Arena

Il a ainsi salué l'engagement et le dynamisme de son ami Mamadou Racine Sy Président dudit mouvement.

Racine Sy n'a en effet pas lésiné sur les moyens. Ses nombreux sympathisans se sont déployés le long des allées menant vers le complexe Dakar Arena et dans l'enceinte de l'édifice.

Le Président Macky Sall s'est personnellement arrêté devant les sympathisants d'Alsar pour apprécier la qualité de la mobilisation.

Les points focaux d'Alsar basés à Dakar( Mame Fama Kamara,Bouba Khouma,Rama Sy,Mohamed Bathily, Marième Fall,etc)ont démontré leur engagement et leur sens de l'organisation en apportant leur contribution à cette mobilisation exceptionnelle.

En moins d'une année d'existence,le mouvement Alsar du PDG s'impose ainsi comme la force citoyenne montante au service des femmes,des jeunes et des autres couches vulnérables de la société sénégalaise.

Le maillage intelligent du territoire national a fini d'en faire une organisation de premier plan dont le déploiement va fortement peser sur la présidentielle de 2019.