Congo : Jérôme Maillet, le numéro 2 d’Air Sénégal, recherché pour malversations

Alors qu’il est activement recherché par la Justice congolaise pour une sombre affaire de malversations, Jérôme Maillet a été bombardé directeur général adjoint d’Air Sénégal, chargé de la stratégie et de l’investissement. Selon notre confrère kéwoulo, qui a mené une enquête sur la compagne aérienne, « désigné DG adjoint devant permettre à la compagnie Congo Airways de briller en Afrique centrale, Jérôme Maillet l’actuel numéro 2 d’Air Sénégal, est au cœur d’un gros scandale qui a failli causer un incident diplomatique entre la France et Joseph Kabila. Et depuis lors, l’homme serait un fugitif recherché par la justice congolaise pour une affaire de malversation et de détournement de fonds ».



Kéwoulo, sous la plume de son directeur de publication Babacar Touré, éclaire qu’il est reproché à Maillet d’avoir participé à une opération d’offre de fournitures destinées à la compagnie congolaise, déclarée en faillite en début d’année 2017. « De l’argent a été décaissé. Et les fournitures commandées auprès de présumés amis de Jérôme Maillet n’ont jamais été livrées. Alors, on l’a convoqué à la police judiciaire. Mais, entre-temps, il a réussi à se faire exfiltrer par la France. Aujourd’hui, nous sommes surpris de voir que l’homme concerné par le dossier Congo Airways-Sébastien Ferré et consorts du PV n°0897 à 0905 et contre qui nous avons lancé un mandat d’amener est celui-là qui doit faire fonctionner votre compagnie nationale », a déclaré une source proche du parquet de Kinshasa.



Pis, renseigne notre confrère : « Parti clandestinement du Congo, Jérôme Maillet est payé aujourd’hui à 10 millions de F CFA par mois et il doit décider des partenaires comme des prestataires d’Air Sénégal fait, depuis lors, l’objet d’un mandat d’amener de la justice congolaise ».