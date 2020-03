Congés scolaires : Entre inquiétude et angoisse, des étudiants se prononcent...

Le grand portail de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), à peine franchi, des bus s'alignent, des étudiants assis à même le sol, d'autres valise, sac ou matelas à la main, s'apprêtent à rentrer chez eux. Au sein du campus, le retour au bercail se fait en ordre dispersé.



La décision du président de la République de fermer les écoles et universités du Sénégal est saluée pourtant par les étudiants. Pour Alioune Badara Sow le gouvernement devrait aussi prendre des mesures d'accompagnement du moment où l'on ignore qui est contaminé et qui ne l'est pas. Cependant, ils n'ont pas manqué d'exprimer leurs inquiétudes face à cette situation qui prend de l'ampleur.



Pour ces trois prochaines semaines de congés scolaires, les étudiants ne comptent pas rester les bras croisés. Tout comme le gouvernement, ils vont aussi sensibiliser leur entourage par rapport à l'épidémie à coronavirus.



Dans dynamique, ils préconisent la fermeture des frontières. Au pire des cas, disent-ils, le gouvernement doit mettre en quarantaine la région de Diourbel, pour l'instant épicentre de la maladie, afin de limiter sa propagation.