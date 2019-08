Congés de maternité et allaitement maternel exclusif : Le plaidoyer des sages femmes.

Décrétée depuis 1992, la semaine mondiale de l’allaitement maternel est célébrée au Sénégal depuis 1995, du premier au sept Août, dans le but de donner une visibilité à l'allaitement, et de permettre à chacun dans le monde d'exprimer son soutien à ce qui est aujourd'hui une préoccupation internationale de santé publique.

Au Sénégal, la pratique de l’allaitement au sein est courante. En effet, 99% des femmes donnent le sein à leur enfant.

La récente enquête nationale de 2016 révélait une prévalence nationale de l’AME de l’ordre de 36%.

Toutefois, les pratiques traditionnelles, comme le "tokhantal" qui consiste à donner en premier lieu au nouveau né quelques gouttelettes d'eau bénite avant de donner le sein, ou encore le fait de donner au bébé en plus du sein, de l'eau, n'est pas recommandé car le lait maternel est un aliment complet pour le le nouveau né.

Par ailleurs, la question liée à la durée du congé de maternité a été abordée. Six mois minimum sont réservés exclusivement à l'allaitement pour nourrir le bébé. Cependant, beaucoup de femmes qui travaillent dans les entreprises ne respectent pas cette durée étant sous pression des responsabilités professionnelles.

C'est d'ailleurs le combat des acteurs de la santé pour l'année 2019, qui retiennent comme thème : l'autonomisation des parents, facilitation de l'allaitement inclusif à travers le monde pour qu'ils puissent s’impliquer dans la pratique aujourd'hui et demain. La rencontre s'est tenue ce lundi à la direction de la santé de la mère et de l'enfant...