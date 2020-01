Confusion sur les limites territoriales : "Jaxaay Parcelles Niacoulrab, ne fait pas partie de la commune de Keur Massar, mais bien de celle de Jaxaay" (Moussa Niang, Mouvement Taxawu Sunu Gox)

La commune de Jaxaay Parcelles Niacoulrab traverse les moments les plus difficiles de son histoire. Un contieux lié aux problèmes de délimitation communale serait la source du mal l'ayant opposée à celle de Keur Massar. En effet, "le Député-Maire Moustapha Mbengue est à l'origine de tout et il est depuis longtemps sur le point de mijoter un complot ourdi contre Jaxaay Parcelles Niacoulrab dans le seul et simple but d'annexer presque une dizaine d'unités sises aux Parcelles Assainies, nous a confié le président du Mouvement Taxawu Sunu Gox, M. Moussa Niang qui dénonce par ailleurs, "une telle forfaiture qui ne saurait prospérer et dont les soubassements ne sont que purement et simplement d’ordre politique. Car l'envahisseur est fortement secoué par son irréductible opposant M. Sow. En fin tacticien, il s'évertue dans l'achat de consciences des populations dans certaines unités pour accéder à ses fins." Le mouvement alerte à cet effet le Président de la République du Sénégal et toutes les autorités compétentes pour "éviter le pire ou le Syndrome de la mort de Malick Ba à Sangalkam pour les mêmes raisons. Jaxaay Parcelles Niacoulrab, ne fait pas partie de la commune de Keur Massar, mais bien de celle de Jaxaay", a t-il conclu...