Confusion de dépouilles : Le corps de Vincent Mendy exhumé et rendu à sa famille

Et on reparle de l'affaire Vincent Gomis du nom de cette dépouille introuvable au Centre de Santé de Keur Massar. Comme on le redoutait il s'agit bien d'une affaire de confusion de dépouilles. En clair, une famille musulmane qui avait aussi perdu un proche a pris le corps de Vincent Mendy -qui est de confession chrétienne-, croyant que c'était celui de leur parent, pour l'enterrer aux cimetières de Bargny.

Le corps de Vincent Mendy a été finalement exhumé hier pour être remis à sa famille. Question : quid de l'autre dépouille ?