Confrontations entre le Sénégal et le Cap-Vert : Les Lions victorieux à 15 reprises... Un premier derby à une CAN, très attendu...

Depuis plus de 42 ans le Sénégal et le Cap-Vert s'affrontent sur les terrains de jeux africains, dans le domaine footballistique. Une longue histoire aux rebondissements multiples entre Lions et Requins bleus dont le destin a été souvent lié, notamment à l'époque de la fameuse Coupe Amilcar Cabral (tournoi regroupant les pays de la sous-région ouest-africaine en hommage à l'homme politique africain Amilcar Cabral qui avait mené la Guinée-Bissau et le Cap-Vert à l'Indépendance.)



Pour ces retrouvailles en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN), les deux sélections qui ont souvent livrées des parties à la fois spectaculaires et prolifiques, restent sur des dynamiques différentes.



En effet, entre la première confrontation des deux équipes le 09 janvier 1979 (1-0 pour les Lions coupe Amilcar Cabral) et la dernière rencontre amicale jouée le 08 juin 2021 au stade Lat Dior de Thiès (2-0, en faveur des Lions), les Cap-verdiens ont énormément progressé en terme de niveau et d'expérience. De quoi laisser présager une partie à la fois relevée et indécise sur la pelouse du Kouekong implantée à Bafoussam.



En trois rencontres, les joueurs du sélectionneur, Pedro Leitao Brito, ont tenu tête au pays organisateur, le Cameroun (1-1) lors de la dernière journée du groupe A après avoir battu l'Éthiopie (1-0) et subi une défaite (1-0) contre le Burkina Faso. Un parcours honorable qui leur a permis de se hisser en huitième de finale à la faveur d'une place de meilleur troisième avec 04 points. Là où le Sénégal, premier du groupe B, s'est laborieusement qualifié avec des carences accrues sur le plan du jeu collectif et de la production offensive.



Pourtant, un coup d'œil dans le rétroviseur permet de voir que par le passé, le Sénégal s'est presque toujours imposé face au pays "ami" et "frère." Après 19 matches joués, les Lions totalisent 15 victoires, 02 nuls et 02 défaites seulement. Des succès obtenus avec une belle différence de buts pour les Sénégalais qui ont toujours été inspirés face au Cap-Vert (30 buts inscrits et 08 encaissés durant ces joutes.) Des statistiques qui annoncent une partie assez ouverte et peut-être riche en but, ce mardi pour le compte de ce 8ème de finale de la CAN 2022.



L'autre particularité qui est à souligner est que les deux équipes ne se sont jamais affrontées au cours d'une phase finale de Coupe d'Afrique de football. La 33ème CAN sera l'édition qui verra pour la première fois, ces deux pays croiser le fer à une phase finale. Sur les 19 confrontations officiellement notées entre les deux sélections, 11 se sont tenues en Coupe Amilcar Cabral pour 04 matches amicaux et 02 matches en qualification de la coupe du monde 2018.



Une donnée qui sera importante si l'on sait que cette CAN est celle des grosses surprises aux allures de combat en version David contre Goliath. En d'autres mots, tous les scénarii peuvent être envisageables concernant ce duel entre Sadio Mané, Ryan Mendes et Cie. Un match qui paraît déséquilibré sur le papier, au regard du statut de favori et de numéro un au classement FIFA / Afrique des Lions de la Téranga. Mais qui est en réalité beaucoup moins désavantageux qu'il n'y paraît, pour le Cap-Vert.



Assurément, les requins bleus ne feront aucun complexe devant des Lions qui ne font pas vraiment peur depuis le démarrage de ce championnat d'Afrique.