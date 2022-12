Confrontation Sonko - Adji Sarr : Le bureau politique de Pastef livre ses impressions et réclame un non lieu pour son leader

La confrontation qui a eu lieu hier entre le leader de Pastef, Ousmane Sonko, et la masseuse Adji Raby Sarr devant le doyen des juges Maham Diallo, n’a pas laissé indifférents les partisans du leader de Pastef les patriotes qui, à leur tour, établissent la thèse du complot.

En conférence de presse, cet après-midi, à la suite de la confrontation d'hier entre leur leader Ousmane Sonko et Adji Sarr, le bureau politique de Pastef n’a pas manqué l’occasion de tirer sur la personne de Adji Sarr et de ses complices. En effet, pour mettre un terme définitif les accusations dont fait l'objet Ousmane Sonko, les partisans ce dernier réclament du juge d'instruction un non lieu eu égard à l’insuffisance des éléments de preuve. « Le non-lieu, c'est ce que le peuple sénégalais doit réclamer, c'est ce que nous Pastef/les patriotes réclamons parce que cette théâtralisation des institutions, de la justice, a assez duré et nous jette en dérision face au monde entier. Notre dignité en tant que peuple, en tant que République sérieuse qui veut se faire respecter dans le concert des nations en a pris, un sacré coup … »