Conflits inter-communautaires au Mali et dans le Sahel : l'UGB et Timbuktu Institute planchent sur des solutions

En collaboration avec l’Association ORPER (Organisation pour la paix et l’Entente religieuse), Timbuktu Institute organise une conférence sur le thème : « conflits inter-communautaires au Mali et dans le Sahel : quel rôle pour le dialogue et l’éducation ? ».



Une conférence qui se tiendra ce mercredi 10 avril à 15H à l’UGB, à la Salle de Actes de la faculté des sciences juridiques et politiques, animée par Dr. Bakary Sambe, enseignant-chercheur au centre d’étude des religions (CER) de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis et coordonnateur de l’Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique (ORCRA) qui a effectué récemment plusieurs séjours de recherche et de médiation dans cette zone affectée aujourd’hui par un conflit qui commence à déborder les frontières du Mali.



Au regard de la situation préoccupante au Mali ainsi que des terribles massacres dans la région du Centre qui commencent à toucher des pays voisins comme le Burkina et le Niger dans une moindre mesure, cette conférence sera l’opportunité de revenir sur les causes profondes de tels conflits inter-communautaires qui ont des soubassements qui dépassent, de loin, la simple question ethnique.



Il sera aussi largement débattu la question des rapports entre les différentes communautés et surtout leur instrumentalisation aussi bien par les acteurs politiques que religieux ainsi que les risque qu’une telle situation pourraient faire peser sur les pays de la sous-région afin d’envisager des solutions par le dialogue mais surtout l’éducation à la paix.