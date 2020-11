Conflit parents d’élèves-écoles privées : « Sos Consommateurs » va organiser une marche de protestation pour dire non au chantage

Un conflit latent entre certaines écoles privées du Sénégal et des parents d'élèves concernant trois (3) mois de scolarité sans enseignement effectif pollue ce début d’année scolaire. Sos consommateurs s’est rangé du côté des parents et assure qu’il va marcher avec eux pour dire non au chantage. Me Massokhna Kane et ses camarades de dénoncer une démarche « illégale, malhonnête et abusive » des écoles. Selon eux en outre, l'État du Sénégal, à travers ses ministres concernés, a avoué son impuissance et sa volonté de livrer les parents au chantage des écoles privées. C'est pourquoi Sos Consommateurs, en concertation avec des Associations de parents d'élèves, des Syndicats d'enseignants, d'organisations de la Société Civile et de simples citoyens, a décidé d'organiser une marche de protestation pour dire non à ce chantage et pour exiger des Autorités, le règlement global et définitif des scolarités de mars, avril et mai 2020 exigées indument, ainsi que la réglementation des nouvelles conditions d'inscription dans les écoles privées.