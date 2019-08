Conflit israélo-palestinien : Le Sénégal appelé à agir pour réaffirmer son soutien à la Palestine par les ambassadeurs arabes accrédités à Dakar

Le ministre sénégalais des Affaires étrangères a reçu en audience l’ambassadeur de la Palestine, accompagné de celui du Maroc, en sa qualité de doyen des Ambassadeurs arabes accrédités à Dakar. Lors de cette audience qui a eu lieu le vendredi 2 août, le représentant palestinien au Sénégal, a tenu à mettre le chef de la diplomatie sénégalaise au fait des dernières évolutions du conflit israélo-palestinien. Selon le document transmis à Dakaractu, Safwat Ibraghith a remis à Amadou Bâ un mémoire du groupe Arabe.

Dans ce mémoire dont l’entête porte la représentation marocaine à Dakar, le Décanat du groupe des ambassadeurs arabes accrédités auprès de la République du Sénégal, présente d’abord ses compliments au ministre des Affaires étrangères et aux Sénégalais de l’extérieur, avant de l’informer de la destruction par l’armée israélienne, le 22 juillet dernier, de onze bâtiments à usage d’habitation au village Sour Baher, au sud-est de Jérusalem.

Rappelant au ministre des Affaires étrangères que cette action de l’armée israélienne a été condamnée par la communauté internationale, les ambassadeurs arabes attendent du Sénégal qui préside le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien de prendre des mesures et des initiatives tendant à réaffirmer son soutien constant à la cause palestinienne, y compris le recouvrement ses droits légitimes à un État, sur la base des frontières du 04 juin 1967, avec Jérusalem comme capitale.

Amadou Bâ s’est vu également remettre le « deal du siècle », rédigé par l’ambassadeur Safwat Ibraghith. Il y décrypte les récentes décisions de l’administration américaine, sous Donald Trump, à l’encontre du peuple palestinien.

De même, le communiqué du ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés, en date du 28 juillet et intitulé « Les coups portés par les États Unis et Israël au droit international et aux conventions signées sapent le rôle de l’ONU » , a été transmis au chef de la diplomatie sénégalaise.

L’ambassade renseigne aussi avoir mis au courant le ministre sénégalais des Affaires étrangères de l’arrestation spectaculaire de l’enfant Mohammed Alyan, le 31 juillet 2019. Accusé d’avoir jeté des pierres par l’armée israélienne, Mohammed Rabi’a Alyan a été convoqué, en même temps que son père. Mais l’affaire a suscité un tollé tel que la police n’a finalement entendu que le père de cet enfant âgé de 05 ans. Cependant, le paternel du garnement a été menacé de perdre son fils s’il n’était pas en mesure de le surveiller.