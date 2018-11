Conflit entre la chambre de commerce et la société Tvs Necotrans : Les travailleurs s’inquiètent de l'absence de pesage au PAD

Les travailleurs de la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD) déplorent avec vigueur le refus de la société Tvs-Necotrans de faire passer ses chargements sur le pont-bascule de la Cciad avant de les sortir du port Autonome de Dakar (Pad). En effet, ces travailleurs ont fait face à la presse, ce jeudi, pour informer l'opinion publique des risques que court le pays en ne contrôlant pas les déclarations faites par les importateurs et les exportateurs. Ce, dans le but de préserver leur outil de travail, et de respecter le principe de neutralité et d'équité du pesage.