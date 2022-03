Conflit dans les zones Cedeao : le KAIPTC plaide pour le maintien de la paix et la sécurité

Dans un contexte de crise dans certaines zones de la Cedeao, le Centre International Kofi Annan de Formation au Maintien de la Paix (KAIPTC) a lancé aujourd'hui la deuxième édition de sa série de dialogues annuelle avec les parties prenantes (SDS).



Une rencontre au cours de laquelle, le KAIPTC et les OSC ont décidé d'harmoniser leurs interventions dans le domaine du renforcement des capacités, de la recherche et de la promotion des politiques de la Cedeao afin de garantir la paix et la sécurité dans la sous-région.



Et le thème retenu cette année est « de contribuer à la mise en œuvre du cadre de prévention des conflits de la CEDEAO : Promotion de partenariats avec des organisations de la société civile dans le domaine de la paix et de la sécurité en Afrique de l'ouest. »



Cette série de dialogues était aussi une occasion pour le KAIPTC, WANEP, les sociétés civiles entre autres pour identifier mais surtout discuter à travers des stratégies innovantes visant à soutenir les efforts de prévention et de gestion des conflits de la Cedeao...