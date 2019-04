Conflit d'intérêts, questions insidieuses, "seconde défense" pour Cheikh Béthio : La mise en garde du juge Thierno Niang.

Très rapidement, des voix se sont élevées pour dénoncer cette attitude de l’avocat des thiantacounes et pointer les conséquences que cela pourrait avoir. Car, Me Dieng s'expose au conflit d'intérêt. En fait, dans la contumace, les débats sont ouverts, sans représentation de l'accusé par un avocat. Le guide religieux, absent, ne peut être défendu par un conseil. La Chambre criminelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Mbour a accepté mardi sa demande d'être dispensé d'assister à son procès.



Le juge Thierno Niang demande cependant à la défense de "ne pas poser des questions allant dans le sens de disculper Béthio Thioune". "Nous avons la lourde responsabilité de veiller à ce que le procès se déroule normalement. Donc, évitez les questions insidieuses", a demandé le président de la Chambre criminelle, pour ainsi couper court à un éventuel conflit d'intérêts. Le magistrat a appelé au respect des fondamentaux d'un procès juste et équitable.

Le procureur s'est inscrit dans la même logique. Il s'est indigné mardi des "questions insidieuses de la défense". Me Khassimou Touré a appelé au respect des fondamentaux d'un procès juste et équitable, tout en saluant "la clairvoyance du procureur de la république". Le conseil de la partie civile remet en cause l’attitude de la défense qui "veut s’engouffrer dans une procédure qui ne le concerne pas".



Les avocats des 19 accusés ont refusé d'être une « seconde défense » pour Cheikh Béthio, et l'ont très clairement fait savoir à la Chambre d’accusation. "Nous sommes là pour la manifestation de la vérité", se justifie Me Moustapha Dieng, conseil de Serigne Saliou Barro.