Conflit casamançais : La proposition de sortie de crise de Baba Maal.

Au-delà de la culture, l’artiste Baba Maal a exprimé ses préoccupations pour la résolution définitive de crise casamançaise. Lors d’une conférence de presse qu’il animait ce week-end, le lead vocal du Dandé Lénol invite les acteurs autour d’une même table pour trouver une issue définitive à cette crise. « La Casamance c’est une partie de moi et de nous tous. La Casamance nous a tant donné. C’est une partie du Sénégal qui me fascine personnellement de par sa culture, sa vivacité et son élégance même dans la façon d’exprimer sa culture.



La Casamance a tellement donné au Sénégal que nous devons avoir une oreille attentive pour le retour de la paix en Casamance. Car la Casamance est une référence pour le Sénégal. On a vu l’exemple de Sadio Mané qui nous a gratifié de beaucoup de choses. On a beaucoup de gens venant de la Casamance et qui nous gratifient de belles choses. Nous sommes en Afrique et au Sénégal, je pense que pour ce genre de situations, on doit s’asseoir autour d’une même table pour discuter sincèrement du problème pour avoir une paix définitive », propose l’artiste.