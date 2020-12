Conflit à la Poste / Cheikh Diop, porte-parole de la coalition des centrales : « La Confédération prend en charge la lutte de tous les travailleurs »

Venu porter main forte aux amicales de La Poste dans leur mouvement d'humeur, Cheikh Diop, SG Cnts/FC et porte parole de la coalition des centrales syndicales du Sénégal regrette : "Les droits des travailleurs sont violés et nous assistons à la perte d'emplois depuis le début de la pandémie. Ce qui se passe à la poste l'illustre amplement. 40. 000 emplois des travailleurs sont menacés a l'APS, Grands Moulins, Senelec, la Sonacos" soutient-il.



Ne pouvant plus regarder les travailleurs dans ces conditions, il annonce la couleur. "La coalition prend en charge le désarroi des travailleurs dans toutes les entreprises où les travailleurs sont violentes, agressés. La confédération prend en charge la lutte des travailleurs. La coalition ira jusqu'au bout pour le respect des engagements de l'État, jusqu'à l'obtention des droits des travailleurs", a-t-il fait savoir.