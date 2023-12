Conflit Israélo-palestinien : La faim et la soif, le propre combat des civils gazaouis.

La population gazaouite a son propre combat. Certainement pas directement réceptive aux attaques des milices israéliennes, car n'étant porteuse d'aucun armement, son instinct de survie se maintient malgré tout. Mais, ceci n'est pas sans peine, parce qu'avec la lourde saison d'hiver qui s'approche les palestiniens ont un haut risque d'être victimes de famine.



En effet, selon le Programme Alimentaire Mondial (PAM), le système d'alimentation de Gaza est en plein effondrement. "La majorité des boutiques sont soit fermées, ou n'ont plus rien à vendre sur leurs étagères", souligne l'organisme.

Dans un même communiqué, le PAM a également fait savoir qu'en dépit de l'augmentation de son aide, qui a pu entrer par l’unique point de passage vers Gaza ces dernières semaines « cela est loin d’être suffisant pour répondre aux besoins en croissance exponentielle. »



Ainsi donc, dans cette petite ville prise au beau milieu d'une confrontation meurtrière, la faim se propage largement, faisant actuellement de la nourriture une priorité majeure au même titre que l'eau.



Ajoutons encore que même s'ils parviennent par miracle à trouver de quoi se nourrir et satisfaire leur soif, un sacrifice reste à faire : le partage. C'est un souci qui touche plus particulièrement les familles et qu'a décidé d'exposer tout récemment l'organisation à but non lucratif dénommé CARE, qui est une association de solidarité internationale qui lutte contre les inégalités dans des situations d'urgence et de développement. "À Gaza, les femmes sont les dernières à manger et les enfants sont les premiers à mourir", déclare Hiba Tibi, directrice régionale adjointe par intérim de CARE pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. D'après madame Tibi, les mères mangent une fois par jour pour la santé de leurs enfants, ce qui n'empêche malheureusement pas à ces derniers de décéder avant les adultes.