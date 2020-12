Le directeur exécutif de la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique a pris part au point de presse des organisations de consommateurs, de parents d'élèves et d'autres acteurs de la société civile pour donner sa position sur cette situation qui persiste dans le milieu scolaire. Cheikh Mbow, très clair dans sa pensée, estime que "l'idée, c'est de soutenir le droit à l'éducation".



Dans ce conflit impliquant les parents d'élèves et les établissements privés, la meilleure option c'est de penser à l'avenir des enfants car, c'est réellement de cela qu'il s'agit. Le directeur pour cela, invite l'État à jouer pleinement son rôle en tranchant de manière claire cette affaire qui tire en longueur alors que les cours ont repris depuis un mois et que beaucoup d'enfants n'ont pas encore regagné les salles de classe...