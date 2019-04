Confirmation de son départ du PS ? : Me Moussa Bocar Thiam parle demain

Dakaractu avait révélé que des remous agitaient le PS et que des départs n’étaient pas à exclure. Nous avions aussi cité Me Moussa Bocar Thiam, principal candidat à ce départ. Les raisons ? La dernière formation du Gouvernement qui n’a pas fait que des heureux au sein de la formation des verts. En tout cas, Maître Moussa Bocar Thiam maire d’Ourossogui et porte-parole adjoint du Parti Socialiste va la claquer demain...