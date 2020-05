Conférence virtuelle sur Gestion du Covid-19 et relance économique des pays africains : Le réseau des Delivery Units africaines se mobilise.

La survenue de la pandémie COVID-19 constitue un choc exogène qui met un coup d’arrêt à la dynamique de croissance au niveau continental. Une situation qui appelle à repenser le modèle économique, à renforcer les acquis et à adresser les urgences. C’est ce qui a motivé la rencontre du réseau des Delivery Units africaines tenue ce mercredi 06 mai 2020 sous la présidence du Directeur Général du Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent.



En séance de travail virtuelle, cette rencontre permet de partager autour des impacts de la pandémie du Covid-19 au niveau de chaque pays membre et sur le continent. En effet, fort de sa mission de suivi et coordination des politiques phares des pays, le réseau a pour objectif principal d’adapter ses responsabilités dans la gestion de cette crise et son rôle dans le cadre des plans de relance post crise. Le but de cette rencontre était de partager autour des initiatives déjà engagées par certaines Delivery Units en réponse à la crise et de converger vers une réponse commune à apporter en termes de réaction des Delivery Units à la crise actuelle aux échelles nationale et continentale.



Cette rencontre a enregistré la participation des Delivery Units du Ghana, du Kenya, du Bénin, du Maroc, du Togo et du Sénégal ainsi que des partenaires techniques et financiers tels que l’OCDE, la Banque Africaine de Développement (BAD), PEMANDU (Delivery Unit Malaisienne) et Tony Blair Institute(TBI).



Au terme de 2h30 d’échanges, il a été retenu la mise en place d’un comité restreint permettant de définir la feuille de route à dérouler par le réseau pour la gestion des urgences actuelles et de l'après Covid-19.



Cette rencontre virtuelle marque ainsi le troisième événement du réseau africain des « Delivery Units », après l’atelier de lancement tenu à Dakar le 19 janvier 2019 en marge de la troisième édition de la Conférence Internationale sur l’Émergence de l’Afrique (CIEA) et l’atelier technique de renforcement de capacité des Delivery Units africaines tenu à Marrakech le vendredi 1ernovembre 2019.