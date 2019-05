Conférence territoriale sur l'hygiène publique et le désencombrement à Kaolack : Une palette de mesures pour des solutions de pérennisation

La région de Kaolack a abrité ce vendredi, la conférence territoriale axée sur l'hygiène publique et le désencombrement. Présidée par le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène Publique, Mr Abdou Karim Fofana, ladite conférence a été une occasion pour les acteurs de peaufiner des stratégies allant dans le sens d'éradiquer ces fléaux.



Au sortir de cette rencontre, d'importantes mesures ont été prises pour trouver des solutions de pérennisation. D'après le ministre, il s'agira de mettre sur pied des comités départementaux et celui régional, pour identifier des assiettes foncières et procéder au recasement des personnes impactées, l'implantation d'une fourrière au niveau départemental, la mobilisation des forces de défense et de sécurité etc...



La situation de l'insalubrité à Kaolack est dressée comme suit : Il y a 0,5 kg de déchets produits par jour et par habitant, 12 km de canaux à ciel ouvert, 150 tonnes de déchets collectés par jour, entres autres...