Conférence religieuse : les Amazones du Diobass condament la violence sous toutes ses formes et plaident pour la sécurité des enfants

Les Amazones du Diobass ont organisé hier une conférence religieuse à Keur Madaro (commune de Notto), en présence de leur mentor, président de l'Alliance Pour le Sénégal, Monsieur Alioune Sarr. À cette occasion, elles se sont penchées sur le quotidien des enfants qui sont de plus en plus exposés aux violences et autres.



Ainsi, les Amazones du Diobass, après avoir déploré la perte de certaines valeurs cardinales au sein de la société sénégalaise, ont appelé à ce que les enfants soient davantage protégés par rapport à certaines dérives marquées par des violences verbales, des cas de viol, de la délinquance etc... In fine, elles ont invité les nouvelles autorités à jouer leur partition pour la paix et la stabilité du pays.