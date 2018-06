Conférence religieuse : la FEMADE rappelle le statut de la femme dans la société… ( IMAGES )

Les femmes en action pour le développement réunies autour d’une organisation appelée FEMADE ont organisé une conférence religieuse ce samedi 09 juin au Théâtre national Daniel Sorano.



« Le devoir de la femme musulmane face aux fléaux de la société » est le thème choisi pour cette année. Une problématique qui vient à son heure, étant donné la récurrence de certains phénomènes sociaux qui tendent à la dégradation des mœurs. La femme est à la base de tout, en témoignent les récits religieux mais aussi constituent le pilier de la société. En ce sens, les conférenciers sont revenus sur la valeur de la femme en tant qu’entrepreneur, mais surtout sur le comportement recommandé dans ses relations familiales et professionnelles, deux attitudes perpendiculaires qui exigent des valeurs sûres pour un management équilibré.



Cette rencontre a été honorée par la présence de plusieurs personnalités religieuses et politiques telles les ministres Marième Badiane, Mbaye Ndiaye, Sokhna Maïmouna Mbacké fille de Serigne Fallou Mbacké, pour ne citer que ceux-là.



L’ambiance marquée par les chants religieux élogieux du prophète mouhamed PSL autour d’un décor dominé par le rose et le blanc, couleurs qui symbolisent la femme l’amour et la paix.



La FEMADE présidée par la dame Sokhna Nata Samb Mbacké est une organisation internationale doublée d'une chaine d’entraide pour toutes les femmes indépendamment de leur rang social, appartenance politique ou croyances religieuses...