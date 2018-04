Conférence religieuse du Daara Seydina Limamoulaye : La ministre Maïmouna Ndoye Seck plaide la cause de la communauté layène

La cellule de Dakar du Daara Seydina Limamoulaye a organisé ce dimanche 1er avril au Grand Théâtre National, une conférence religieuse animée par le fils du Khalife général des layènes. La manifestation religieuse était placée sous le parrainage de la ministre des Transports aériens, Maïmouna Ndoye Seck qui appartient à la communauté layène. La marraine a fait acte de présence mais ne s'est pas limitée à faire de la figuration.



À l'occasion de sa prise de parole, Maimouna Ndoye Seck qui s'est félicitée de la réussite de l'événement, a plaidé la cause de la communauté layène auprès du président de la République représenté par les ministres Pape Abdoulaye Seck et Birima Mangara. "Le président de la République a décrété l'année 2018 "année sociale". Je vous charge de lui dire de ne pas oublier la communauté layène", a déclaré la marraine dont l'implication pour la réussite de l'évènement a été saluée par les orateurs qui se sont succédé au micro. Le ministre de l'Agriculture a, dans son témoignage, magnifié le travail de sa collègue. Le conférencier, Cheikh Mbacké Gaïndé Laye, fils du Khalife général des layènes a pour sa part révélé que son illustre père est satisfait de Maïmouna Ndoye Seck. Se prononçant sur le soutien qu'il apporte au président Macky Sall, Cheikh Mbacké Laye a indiqué qu'il repose sur la sincérité.



Dans un style, on ne peut plus particulier, Serigne Mbacké Laye a tenu en haleine l'assistance autour du thème : “L'Unicité de Dieu”. 'Un thème auquel aucun autre ne peut faire de l'ombre eu égard à son importance pour nous les croyants", a fait remarquer le marabout qui répondait à "un fidèle qui m'a demandé de parler de l'actualité".



Il faut aussi noter que les chants layènes ont été au rendez-vous.