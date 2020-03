La conférence religieuse des femmes du mouvement "Siggi Jotna" de Abdoulaye Dièye a été de toute évidence un coup de maître.

Au-delà de l’assistance massive des femmes, la rencontre tenue à la place Mamadou Dia de Thiès, a été rehaussée par la présence de trois ministres de la République, Ndèye Saly Diop Dieng, Matar Bâ et du ministre de l’économie numérique par ailleurs porte parole du gouvernement et marraine de l'événement.



Pour dire la pertinence du thème à l’ordre jour : "La crise des valeurs", mais aussi l’importance que revêt cette mobilisation aux yeux de leur mentor, le Président Macky Sall, sans l’aval de qui, il serait impossible de réunir sur ce plateau autant de ministres et responsables. Toute réussite dont se félicitera le président de "Siggi Jotna", Abdoulaye Dièye qui s’est dit honoré par une telle marque de reconnaissance.



Surtout que l’un des objectifs visés par ses femmes qui s'activent dans l'autonomisation, était de travailler à l’unité de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) en vue des prochaines élections locales.



Aussi s'explique, selon lui, le thème : "Crise des Valeurs" développé par l’illustre Imam Idrissa Gaye qui a mis l’accent sur les valeurs intrinsèques qui ont fondé la nation sénégalaise : des valeurs de bravoure, d’honnêteté, de droiture, de justice sociale, de respect entre autres qui commencent malheureusement à battre de l’aile surtout au niveau de la frange jeune de la société.



"Notre seule ambition, c'est de participer au développement de la ville de Thiès que nous partageons tous. Pour cela, j'invite tous les responsables politiques de notre coalition, les acteurs de développement, tous les fils de Thiès, à travailler ensemble dans l'union des cœurs pour l'émergence de notre ville et du Sénégal. Nous ne pouvons faire émerger le pays que dans l'unité, pas dans la division", a martelé Abdoulaye Dièye.



Toutes situations auxquelles la marraine Ndèye Tické Ndiaye Diop réagira pour rappeler à un retour à ces valeurs, avant de donner en exemple le Président Macky Sall. D'après la marraine, "Kou amoul valeur doo Siggi"...