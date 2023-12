Conférence présidentielle de l'OMC : "L'Équité et l’Inclusion doivent rester au cœur de notre agenda" (Macky Sall).

À l'occasion de la conférence présidentielle de l'OMC dont le thème est "Pour un commerce mondial inclusif et durable", le président Macky Sall a encore plaidé pour la réforme de la gouvernance économique et financière mondiale. "La vocation du système commercial international est de réguler les échanges au bénéfice de tous. Si le système ne répond pas à sa raison d’être principale, il creuse les inégalités au lieu de les réduire ; il accentue les tensions au lieu de les apaiser ; il multiplie les contentieux au lieu de les résoudre ; il aggrave les risques de sa contestation et crée les conditions de sa remise en cause. Voilà pourquoi nous plaidons pour la réforme de la gouvernance économique et financière mondiale, afin qu’elle soit plus juste et plus inclusive."

"Après l’admission de l’Afrique au G20 et