Conférence du groupe parlementaire liberté et démocratie : Les députés réclament plus de transparence sur le budget de l'Assemblée nationale

Le groupe parlementaire liberté et démocratie a fait face à la presse cet après-midi du jeudi 22 novembre 2018 dans les locaux du siège de "Bokk Gis-Gis." Une conférence de presse tenue en présence de députés tels que Woré Sarr, Toussaint Manga, Diop Decroix, Cheikh Bamba Dièye, ainsi que Cheikh Mbacké Bara Doly récemment désigné président dudit groupe parlementaire à la place de Me Madické Niang.



Le prétexte de ladite rencontre était de se prononcer sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale, notamment son budget de fonctionnement, qui selon le règlement intérieur (art 18 et 31) doit être contrôlé et discuté au sein de l'hémicycle. Selon le président du groupe liberté et démocratie, une absence de débat au niveau de la commission de finances et lors des plénières a été notée depuis la prise de fonction de la 13e législature.