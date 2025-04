Conférence du Sahara de la BAL : L'US Monastir et Kriol Star triomphent, avant une journée de pause cruciale

La deuxième journée de la Conférence du Sahara de la Basketball Africa League (BAL) a été excitante, avec l'US Monastir (Tunisie) et le Kriol Star (Cap-Vert) qui ont réussi à triompher après un début de compétition compliqué. Le champion du BAL 2022, l'US Monastir, a remporté une victoire impressionnante contre le tenant du titre Petro de Luanda (Angola) avec un score de 87-73. Ce triomphe, remporté après leur défaite initiale, est largement attribué à l'excellente prestation de Babacar Sané, un ancien élève de la NBA Academy Africa, et Osiris Eldrige, qui ont totalisé 47 points et 10 rebonds. Les attaquants tunisiens ont démontré une redoutable efficacité, marquant 57,1% de leurs tentatives, y compris 17 paniers à trois points réussis sur 28 tentés. Ils ont affronté un Petro de Luanda dirigé par EJ Anosike (16 points, 8 rebonds) et Yannick Moreira (14 points, 9 rebonds), mais n'ont pas réussi à entraver le jeu offensif rapide et fluide de l'US Monastir.











Pour le second match de la journée, le Kriol Star du Cap-Vert a engrangé une victoire éclatante contre l’ASC Ville de Dakar (Sénégal), triomphant 66-63 dans un affrontement qui est resté serré jusqu'au dernier instant. C'est Ivan Almeida qui a marqué le panier gagnant à la fin du dernier quart, terminant avec 13 points et 13 rebonds, ce qui a permis à son équipe de prendre l'avantage et d'assurer la victoire. La rencontre a été intense, avec une performance remarquable de Will Perry de Dakar qui a marqué 23 points, mais également grâce à la robustesse défensive du Kriol Star. Ce triomphe, qui témoigne d'un véritable esprit collectif, donne au Kriol Star un bon départ dans cette édition 2025 avec une victoire essentielle, un résultat déterminant dans un groupe où chaque rencontre est importante. Ater Majok a aussi apporté sa contribution à l'effort de Dakar en réalisant un double-double (10 points, 10 rebonds), cependant, cela n'a pas suffi pour éviter la défaite de l'équipe sénégalaise.







Malgré l'intensité de ces deux confrontations, aucun match n'est prévu demain dans le contexte de la Conférence du Sahara, permettant ainsi aux équipes de bénéficier d'une pause bien méritée avant la reprise des rencontres mardi soir. Avec chaque équipe de la conférence affichant un bilan de 1 victoire et 1 défaite, la compétition reste hautement indécise, et l'incertitude règne toujours quant au futur leader du groupe. Le programme de mardi offre des duels palpitants : l'US Monastir sera en compétition avec le Kriol Star à 16h GMT, tandis que l'ASC Ville de Dakar croise le fer avec Petro de Luanda à 19h GMT. Ces rencontres annoncent encore plus de surprises et d'inattendus lors de ce tournoi captivant, qui séduit les amateurs de basketball partout dans le monde, avec des diffusions en direct dans 214 pays et régions, en 17 langues.