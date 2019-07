Conférence de presse : le grand serigne de Dakar passe au crible la situation politique du pays

El Hadj Abdoulaye Makhtar Diop sera en conférence de presse ce lundi. Le Grand Serigne de Dakar, Chef Supérieur de la Collectivité Lébou, discutera de la situation politique et sociale du pays, selon un communiqué. Ce sera en présence de tous

les dignitaires de Dakar, les Chefs des 12 Pinths, les dignitaires Lébou de Tankeu (Ouakam, Ngor, Yoff), les dignitaires de Diender et de Dialaw, les dignitaires Lébou du département de Rufisque, de Pikine et de Guédiawaye, les imams de Dakar entre autres.