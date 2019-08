Conférence de presse / Le coach du Nigéria, Otis Hughley Jr ne veut pas parler du Sénégal

En conférence de presse d’après match, le coach du Nigeria, Otis Hughley Jr et sa joueuse Aisha Balarabe ont encore mis en évidence leur détermination à conquérir un nouveau titre dans cette compétition organisée à Dakar.

Après leur défaite en 2015 contre l’équipe du Cameroun, les nigérianes ont abordé ce match avec un esprit revanchard et ont donc rempli leur mission de faire mal aux « lionnes indomptables ». À cet effet, la capitaine nigériane affirme « qu’elles avaient à cœur de battre les camerounaises ».

Pour le coach nigérian, la clé du match c’était bien le collectif. Potentiel adversaire du Sénégal au cours de cette compétition, le sélectionneur ne veut pas se laisser mouiller. « Pour le moment, je ne veux pas parler du Sénégal, l’objectif, c’est d’y aller match-match, après on verra... »