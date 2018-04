Conférence Sénégal-France de l’enseignement supérieur : 34 nouvelles licences professionnalisantes prévues pour la rentrée prochaine…

Ayant pour objectif de renouveler la coopération historique entre le Sénégal et la France dans les domaines stratégiques de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, la première conférence Sénégal/France est organisée ce vendredi au musée de la civilisation noire sise à côté du Grand théâtre national.



Lieu d’échanges et de réflexion, elle alternera aussi table-ronde et rencontres entre établissements et ateliers afin qu’émerge au fil des travaux un ensemble de propositions concrètes pour revisiter les paramètres existants et en proposer de nouveaux qui permettront de mieux répondre aux enjeux liés aux transitions démographiques, sociales, économiques, écologiques.



Cette rencontre fait suite à la signature d’accord-cadre entre le Sénégal et la France, du campus France-Sénégal de l’enseignement supérieur, de la recherche et l’innovation tenue le jeudi dans un hôtel de la place. Elle est présidée par le ministre de l’enseignement supérieur Mary Teuw Niane et Mme Plateau représentante de la direction de l’enseignement supérieur de la France, avec comme thème du jour « nouveaux enjeux, nouveaux partenariats ».