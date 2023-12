Conférence RENEWPAC 2023: Le grand oral du Président Macky Sall contre le " populisme", le " radicalisme" et " l'extrémisme violent"

" Mesdames, messieurs, chers amis, l’histoire du régime démocratique, notre idéal commun, est inséparable de celle des libertés et droits fondamentaux qui permettent à l’être humain de vivre, de s’épanouir et de choisir librement ses dirigeants. Elle renseigne également qu’au-delà des principes et des textes, l’exercice démocratique repose, d’abord et avant tout, sur l'équilibre entre liberté, responsabilité et respect des Institutions et de l’ordre public. C’est ce qui fait la force du régime démocratique, mais aussi sa délicatesse et sa vulnérabilité, parce qu’il reste toujours un idéal à atteindre, une œuvre en construction dont l'échafaudage peut vaciller à tout moment. C’est dire qu’en la matière, nous devons faire preuve de retenue et d’humilité, que l'on soit d’une démocratie dite vieille ou nouvelle. Si nous avons des idéaux communs, nos expériences historiques et nos réalités socio-culturelles et économiques sont différentes. Chaque régime démocratique évolue selon son propre métabolisme. Ainsi, pour nous, pays en développement, la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels est aussi prioritaire que l’exercice des droits

civils et libertés politiques", a déclaré le Président Macky Sall à l'occasion de la conférence RENEWPAC 2023 à Dakar dont le thème porte sur " Europe et Afrique, comment favoriser le développement durable".



Poursuivant le chef de l'État de préciser " D’autre part, la tendance à l'émiettement du vote montre que la préservation du régime démocratique réside aussi dans le partage du pouvoir pour stabiliser les institutions en pacifiant l'espace politique".



Avant de porter ce plaidoyer contre " le populisme", le " radicalisme" et " l'extrémisme violent". " Finalement, comme nous avons des idéaux communs, nous avons aussi des ennemis communs : c’est le populisme, le radicalisme et l'extrémisme violent. Ce sont les pires menaces à la démocratie et à la stabilité

de nos pays, au nord comme au sud. Ce sont elles que nous devons combattre, sans concession et sans répit, ensemble et solidairement. C’est le prix à payer pour

que vivent les idéaux qui nous rassemblent. J’y reste pour ma part engagé. Avec mes encouragements et mon soutien, je souhaite plein succès à vos travaux".