Confejes : Les femmes revendiquent une meilleure place dans les officiels techniques

6 sessions thématiques ont été débattues lors de la rencontre de la Confejes ouverte à Dakar, et qui a réuni des délégués venus de 25 pays du monde entier. La formation des cadres en matière de jeunesse et sport, la participation des femmes entre autres ont été passées en revue. Les femmes ont revendiqué leur place dans les officiels techniques d'autant plus qu'on s'approche des JOJ 2022.