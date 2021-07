Confédération ouest-africaine des professionnels de l'industrie touristique de la CEDEAO (Copitour) : Racine Sy élu Président

Mamadou Racine Sy a été élu Président de la Confédération ouest-africaine des professionnels de l'industrie touristique de la CEDEAO (Copitour). Le Président de la fédération des organisations patronales de l'industrie touristique (Fopits), selon une note qui nous est parvenue, commence d'ailleurs à recevoir les félicitations et le soutien des plus hautes autorités du pays suite à sa brillante élection dans la capitale Bissau-guinéenne. C'est le cas du ministre du tourisme et des transports aériens Alioune Sarr, qui sur sa page Facebook, a solennellement adressé ses vives félicitations à l'icône du secteur privé sénégalais.

Le ministre assure par ailleurs le soutien actif du gouvernement afin que Mamadou Racine Sy puisse accomplir cette nouvelle et prestigieuse mission avec succès.