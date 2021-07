Condoléances chez la famille de Awa Diop : Les libéraux racontent un symbole et une référence pour les femmes politiques

Avec une délégation conduite par Doudou Wade, les membres du parti démocratique sénégalais ont franchi cet après-midi le seuil du domicile de la disparue, Awa Diop, pour présenter les condoléances du parti. C’est sous une atmosphère empreinte de reconnaissance que les témoignages ont fusé. Awa Diop était une brave femme, constante et engagée.



Doudou Wade, Woré Sarr, Mame Diarra Fam, Toussaint Manga, le maire de Rufisque Daouda Niang et d’autres personnalités politiques ont tenu des témoignages devant la famille de l’ancienne présidente des femmes libérales.

Se remémorant son parcours et ses relations avec les forces politiques, religieuses et culturelles, la délégation dépêchée par le président Abdoulaye Wade reconnaît en Awa Diop une femme qui représente le symbole du parti qui devrait inspirer toute femme politique.