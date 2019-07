Condoléances chez OTD : Les hauts conseillers des collectivités territoriales ressentent une « grosse perte »

Le décès du président du HCCT est ressenti par les hauts conseillers des collectivités territoriales comme une immense perte. Le rappel à Dieu de ce dernier les a laissés dans la plus profonde tristesse. Issam Omaïs membre du Hcct et non moins vice président du comité consultatif des sages de la ville de Dakar et ses collègues sont très bouleversés par le décès du remarquable commis d’État. Ils ont salué le travail remarquable que le défunt président du HCCT a abattu au niveau de l’institution depuis sa mise sur pied.