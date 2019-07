Condoléances chez OTD : « Un exemple de Républicain, Ousmane Tanor Dieng en est une fin » (Macky Sall)

OTD a toujours mis les intérêts supérieurs de la nation avant toute autre considération, a témoigné le Chef de l’État devant la famille du défunt, les collaborateurs, collègues et camarades du Parti socialiste.

Saluant la mémoire de son fidèle allié, Macky Sall a promis de respecter tous les engagements qu’il a pris avec ce dernier. Pour sa part, le Secrétaire général de l’internationale socialiste, Luis Ayala a rappelé le rôle universel qu’a jouer son ami et camarade pour une cessation des conflits et une paix durable dans le monde. À l’arrivée d’OTD dans l’organisation, il n’y avait que 60 partis politiques, ensemble nous avons abattu un travail qui nous a permis de regrouper 147 partis, a-t-il soutenu devant la pléthore de personnalités venue assister à la cérémonie de présentation de condoléances à Fann Résidence.