Condoléances chez Ameth Amar : « La disparition de Ameth est une grosse perte pour le patronat » (Baïdy Agne, CNP)

Le Conseil National du Patronat a présenté ses condoléances ce 29 juillet à la famille de Ameth Amar rappelé à Dieu la semaine dernière.

C’est une très forte délégation dirigée par le président du patronat qui a effectué le déplacement chez le défunt au Point-E et à Fann Résidence. Pour Baïdy Agne, c’est une grosse perte pour le secteur privé, laissant le patronat dans une très grande tristesse.

Ameth Amar était le président du syndicat des industriels au niveau du CNP, confie Baïdy Agne qui salue le travail extraordinaire que le patron de NMA Sanders a entrepris pour promouvoir le ‘’made in Senegal’’. Au delà du patronat, le président du CNP laisse entendre que Ameth était un ami et un frère. D’ailleurs, il renseigne avoir effectué avec le défunt la Oumrah aux lieux saints de l’Islam, il y’a juste deux (2) mois. Baïdy Agne a conclu en priant pour le repos de son âme...