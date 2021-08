Condoléances à Thienaba : Le nouveau Khalife offre un chapelet, un exemplaire du Saint Coran et un tapis de prière au Président Macky Sall.

Serigne Baye Assane Seck, 9e Khalife de Thienaba et fervent défenseur du Président Macky Sall, a accueilli son hôte, venu présenter ses condoléances à la famille Seck suite au rappel à Dieu du 8e Khalife Serigne Baye Abdou Rahim Seck.



L'occasion a été saisie par le nouveau Khalife pour réaffirmer son soutien indéfectible au Président Macky Sall qu'il n'a jamais cessé de défendre bec et ongle au point d'encaisser les représailles des siens.



Toujours fidèle, Serigne Baye Assane Seck a retiré sa volonté d'accompagner le Président Macky Sall avant de lui offrir un chapelet, un livre du saint coran et un tapis de prière.